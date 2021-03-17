Rusya'daki genişletilmiş üçlü toplantıda Afganistan krizine çözüm aranacak - Son Dakika

Afgan yönetimi ve Taliban müzakerelerindeki tıkanıklık sonrasında Afganistan krizinin çözümü ve barışın sağlanması konusunda çıkış aranıyor.

Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da Rusya, Çin, ABD'nin özel temsilcilerinin katılacağı 18 Mart'taki genişletilmiş üçlü toplantıda Pakistan, Katar, Afganistan ve Taliban'dan da temsilcilerin yer alması bekleniyor.

Moskova istişarelerinin, Türkiye'nin ev sahipliğinde nisanda İstanbul'da Afgan yönetimi ile Taliban arasında müzakerelerin önünü açmasına neden olacak toplantı öncesinde yapılması dikkati çekti.

İstişare formatındaki toplantıda somut karar alınması beklenmiyor. Afganlar arasında görüşmelerin teşvik edilmesine yönelik yolların aranacağı toplantıda, çatışmaların durdurulması ve barışın sağlanması konuları görüşülecek.

Rusya, Afganlar arasında uzlaşmanın sağlanmasına yönelik koşulların oluşması için ABD, Çin, Pakistan gibi ülkelerle iş birliği yapmak istiyor.

Rus yönetimi, daha önce Afganistan yönetimi ve Taliban'ın da masada yer aldığı, bölge ülkelerinin ve ABD'nin de katılımıyla Moskova'da toplantı organize etmişti. Rusya "Moskova formatı" adı verilen müzakerelerin yeniden başlamasında ısrarlı.

Bölgede tırmanan gerilimi yakından izleyen Moskova, Afganistan meselesinin çözümünde yer almak konusundaki isteğini sık sık vurguluyor.

ABD ile Taliban anlaşmıştı

Afganistan'daki krizin çözülmesi için Taliban, yabancı güçlerin ülkeden ayrılmasını istiyor.

Uzun görüşmelerden sonra ABD, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da 29 Şubat 2020'de anlaşma imzalayarak, Afganistan'daki yabancı askeri güçlerin ülkeden ayrılacağını taahhüt etmiş, Taliban da yabancı güçlere saldırmamaya söz vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD ordusunun Afganistan'ı ne zaman terk edeceğine ilişkin karar verme sürecinde olduğunu söyleyerek, müttefiklerle istişare yürüttüklerini bildirmişti.

İkinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere ise Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti.

Görüşmeler, 22 Şubat'ta tekrar başlamış ancak üç haftayı aşkın sürede sadece bir görüşme yapılabilmişti.???????