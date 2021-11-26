Rusya'daki kömür madeninde çıkan yangında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıkmış, 239 kişi tahliye edilmiş, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlamıştı.

Açıklamada yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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