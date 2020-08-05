Rusya'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Babasının Türkiye'ye getirilerek tedavisinin Trabzon'da yapılmasını talep ettiklerini belirten Yılmaz, emeği geçen yetkililere ve devlet büyüklerine teşekkür etti.

Yılmaz'ın kızı Ahsen Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Rusya'da Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alındığını öğrendikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve Moskova Büyükelçiliği'yle görüştüğünü söyledi.

Trabzon'dan Rusya'ya giden ve 26 Temmuz'da rahatsızlanması üzerine Rusya'nın Volgograd kentinde gittiği hastanede Kovid-19 teşhisi konularak tedavi altına alınan 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz'ın ailesi, tedavisinin Trabzon'da yapılması yönünde talepte bulundu.

Rusya 'da, yeni tip kronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi gören 60 yaşındaki tır şoförü Kemal Yılmaz , Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Trabzon 'a getirilerek tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:03

Kaynak: AA

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