Rusya'daki Maden Faciasında 3 İşçinin Cesedine Ulaşıldı
5 saat önce
Rusya'nın Perm bölgesinde patlama sonucu madende mahsur kalan 9 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı.
Rusya
'nın Perm bölgesinde patlama sonucu madende mahsur kalan 9 işçiden 3'ünün cesedine ulaşıldı. Rusya'nın Perm bölgesinde bulunan Uralkali Maden İşletmesine bağlı potasyum madeninde öğle saatlerinde gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından madenin 9. kısmında büyük bir yangın çıkmıştı. Madende bulunan 8 madenci kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 9. kısımda bulunan 9 madenci ise içeride mahsur kalmıştı. Yangın ve gaz patlamaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü madenden acı haberler gelmeye başladı. Patlamanın üzerinden 12 saat geçtikten sonra madende mahsur kalan 3 madencinin cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenilirken, madende mahsur kalan diğer 6 madenciye ulaşılmaya çalışılıyor.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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