Rusya'daki Maden Faciasında Son Madencinin Cesedine de Ulaşıldı
2 saat önce
Rusya'nın Perm bölgesinde dün yaşanan maden faciasında 9 işçiden son işçinin cesedine de ulaşıldı.
Rusya
'nın Perm bölgesinde dün yaşanan maden faciasında 9 işçiden son işçinin cesedine de ulaşıldı. Yaşanan facia sebebi ile maden şirketinin 4 yöneticisi gözaltına alındı.
Rusya'nın Perm bölgesinde bulunan potasyum madeninde dün öğle saatlerinde yaşanan patlama ve yangın sonrasında madenin 9. kısmında bulunan 8 madencinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldı. Madende kalan son madencinin cesedi de öğleden sonra madenden çıkarıldı. Madenin içerisinde çıkan yangının ise tamamen söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
4 yönetici gözaltında
Madende Ekim ayında denetleme yapılması gerekirken, şirket yöneticilerinin denetlemeyi Ocak ayına ertelettiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 maden yöneticisi, ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Öte yandan bölge valiliği, madende yaşamını yitiren madencilerin ailelerine 2 milyon ruble maddi destek sağlanacağını açıkladı. Maden şirketi ise bölgede bulunan toplam 4 maden sahasında üretimi durdurduğunu açıkladı. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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