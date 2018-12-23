Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Maden Faciasında Son Madencinin Cesedine de Ulaşıldı

Rusya'daki Maden Faciasında Son Madencinin Cesedine de Ulaşıldı

2 saat önce

Rusya'nın Perm bölgesinde dün yaşanan maden faciasında 9 işçiden son işçinin cesedine de ulaşıldı.

Rusya'daki Maden Faciasında Son Madencinin Cesedine de Ulaşıldı, System.String[]
Rusya'nın Perm bölgesinde dün yaşanan maden faciasında 9 işçiden son işçinin cesedine de ulaşıldı. Yaşanan facia sebebi ile maden şirketinin 4 yöneticisi gözaltına alındı.

Rusya'nın Perm bölgesinde bulunan potasyum madeninde dün öğle saatlerinde yaşanan patlama ve yangın sonrasında madenin 9. kısmında bulunan 8 madencinin cesedine sabah saatlerinde ulaşıldı. Madende kalan son madencinin cesedi de öğleden sonra madenden çıkarıldı. Madenin içerisinde çıkan yangının ise tamamen söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

4 yönetici gözaltında

Madende Ekim ayında denetleme yapılması gerekirken, şirket yöneticilerinin denetlemeyi Ocak ayına ertelettiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 maden yöneticisi, ihmali olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öte yandan bölge valiliği, madende yaşamını yitiren madencilerin ailelerine 2 milyon ruble maddi destek sağlanacağını açıkladı. Maden şirketi ise bölgede bulunan toplam 4 maden sahasında üretimi durdurduğunu açıkladı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

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