Rusya'daki Maden Faciasında Son Madencinin Cesedine de Ulaşıldı

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İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var