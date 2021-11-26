Üye Girişi
Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

26.11.2021 08:42
Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

Rusya'nın güneyindeki Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52'ye yükseldi.

Rusya'nın güneyindeki Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52'ye yükseldi.

Rusya'nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkmış, olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi ise kurtarılmıştı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden kazasındaki can kaybının 52'ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı. Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.

Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Kemerovo'da 3 günlük yas ilan edildi.

Öte yandan Kemerov'da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi
Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi

Yangın, Kömür, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma 09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma Suriye sınırına hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu 09:13 Suriye sınırına hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor 09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! 08:21 Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı 20:37 Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi 20:32 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik 20:24 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik

Son Dakika Haberleri
09:44 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak
09:34 Son Dakika meteoroloji uyardı! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu / 26 Kasım Cuma
09:31 Sadist amca gözaltında! Yeğeninin elinizi ve yüzünü sıcak kaşıkla yakmış!
09:31 Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi
09:28 Karamollaoğlu: AK Parti hiçbir konuda millete ümit vermiyor!
09:22 Yargı'nın 11. bölüm 2. fragmanında Ceylin, Ilgaz'a aşkını itiraf ediyor
09:17 Avrupa'dan 4 takım Kerem'i Aktürkoğlu'nu izlemeye geldi!
09:12 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
09:06 Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
08:47 BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak İYİ Parti Lideri Meral Akşener: 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak         
09:44
Kalp rahatsızlıkları olanların vazgeçilmezi! Balina kusmuğundan yapılan kokunun 3 gramı 50 lira Kalp rahatsızlıkları olanların vazgeçilmezi! Balina kusmuğundan yapılan kokunun 3 gramı 50 lira         
09:13
MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!         
09:13
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor         
08:48
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı         
13:59
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 10:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'daki maden kazasında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement