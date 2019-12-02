Rusya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 19'a çıktı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 41 yolcu taşıyan otobüsün Kuenga Nehri'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

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