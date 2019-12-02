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Rusya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 19'a çıktı

6 saat önce

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 19'a yükseldi, bölgede yas ilan edildi.

Rusya'daki otobüs kazasında ölü sayısı 19'a çıktı, System.String[]

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölü sayısı 19'a yükseldi, bölgede yas ilan edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 41 yolcu taşıyan otobüsün Kuenga Nehri'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

Yetkililer, kazada 22 kişinin yaralandığını kaydetti.

Transbaykal Valiliği, bölgede bir günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Savcılığın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.

Dün meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Sibirya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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