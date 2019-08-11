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Rusya'daki protesto gösterileri

1 saat önce

Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.

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Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki protesto gösterisine yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Moskova'daki Saharov Bulvarı'nda yaklaşık 2 saat süren gösterinin ardından yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde de gerçekleştirilen gösteride yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.
Protesto gösterisine Rusya'nın ünlü rap şarkıcısı Oxxxymiron ve ülkenin en popüler YouTube yıldızlarından Yuriy Dud da katıldı.
Moskova'da üç haftadır devam eden ve hafta sonları düzenlenen protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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