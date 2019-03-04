Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Sabit Varlıklara Yatırım Tutarı Arttı

Rusya'daki Sabit Varlıklara Yatırım Tutarı Arttı

1 saat önce

Rusya'daki sabit varlıklara yatırım tutarı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Rusya'daki Sabit Varlıklara Yatırım Tutarı Arttı, System.String[]
Rusya'daki sabit varlıklara yatırım tutarı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 arttı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'daki sabit varlıklara yatırım tutarı geçen yıl 17,6 trilyon ruble (yaklaşık 267,7 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Böylece ülkedeki sabit varlıklara yatırım miktarı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 arttı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı beklentisi ise yüzde 2,9'luk artış düzeyindeydi.

Bakanlık, Rusya'daki sabit varlıklara yatırımın bu yıl yüzde 3,1 seviyesinde artmasını bekliyor.

Ülkenin sabit varlıklarına yatırım 2017'de, 2016'ya göre yüzde 4,4 artarak 15,9 trilyon ruble (yaklaşık 235,5 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero Fındık'tan Türkiye'ye 150 Milyon TL'lik Yatırım Hedefi Putin, ABD ile Yapılan Nükleer Anlaşmayı Askıya Aldı

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak NATO, Putin'in INF Anlaşmasını Askıya Alması Sonrası Rusya'yı Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 22:42:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'daki Sabit Varlıklara Yatırım Tutarı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]