Rusya'daki saldırıda ölenlerin sayısı 6 olarak güncellendi - Son Dakika

Rusya Sağlık Bakanlığı, Perm Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, daha önce 8 olarak açıklanan hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olarak güncellendiğini bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Perm şehrindeki üniversitede gerçekleştirilen silahlı saldırıda teyit edilen son bilgilere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri, bu korkunç suçu araştırmak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. Bölgesel ve federal yetkililer, yaralananları ve ölen gençlerin ailelerini desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaktır." dedi.

Bu sabah 10.00 sularında gerçekleşen saldırının ardından okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.