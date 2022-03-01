Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde 60 kişi tutuklandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan sonra sokağa inen binlerce savaş karşıtı göstericiden 3 binden fazlası gözaltına alınırken, 60 göstericinin tutuklandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonlar sonrası Rusya'da birçok kentte binlerce savaş karşıtı sokağa inmiş, insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, protestolarda 3 bin 52 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu gösterilerde 600 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltılar ile ilgili açıklamam yapan Moskova Şehir Mahkemesi Başkanı Dmitriy Oveşnikov'un Sözcüsü, "Mahkemeler 60 kişiyi tutukladı ve Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 20.2. maddesi uyarınca suçlu bulundu. Ancak gözaltına alınan 200'den fazla kişi para cezasına çarptırılarak serbest bırakıldı" dedi.

Öte yandan OVD-Info, protestoların Rusya'nın 34 kentinde düzenlendiğini ifade etmişti. - MOSKOVA