Son Dakika Haberleri: Rusya'daki sel
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Rusya'daki sel

1 saat önce

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, haziran sonunda başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, haziran sonunda başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu.
Seller sebebiyle 3 binden fazla ev hasar görmüş ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle İrkutsk bölgesinde acil durum ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Rusya, Güncel
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