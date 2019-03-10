Rusya'daki Shiveluch Yanardağı 4 Bin 500 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü
37 dakika önce
Rusya'daki Shiveluch Yanardağı'nın yeniden harekete geçerek 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.
Rusya
'daki Shiveluch Yanardağı'nın yeniden harekete geçerek 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.
Rusya'nın Kamçatka
Yarımadası'ndaki Shiveluch Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağın 4 bin 500 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlar patlama sonrası görüntüleri cep telefonlarına kaydederken patlamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, tehlike oluşturacak bir durumun gerçekleşmediği öğrenildi. Kamçatka Volkanik Patlama Gözlem Merkezi, yanardağ patlamalarının aralıklarla sürebileceğini ancak ciddi bir durum söz konusu olmadığını duyurdu.
Yanardağ patlamalarının sarsıntılara neden olduğu belirtilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bölge idaresi tarafından yanardağdaki patlama ve hafif şiddetli depremler nedeniyle çığ tehditleri oluşabileceği konusunda bölgede yaşayanları uyardı. - MOSKOVA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:25 Kaynak: İHA
Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı