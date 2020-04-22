Rusya'daki Türk vatandaşları, tahliye ediliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye'ye götürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Moskova'ya gelen Türk Hava Yollarına (THY) ait 2'nci uçağın yolcuları Vnukovo Havalimanında son işlemleri gerçekleştirdi.