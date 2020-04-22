Rusya'daki Türk vatandaşları, tahliye ediliyor - Son Dakika

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Rusya'daki Türk vatandaşları, tahliye ediliyor
29 dakika önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye'ye götürülüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye'ye götürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Moskova'ya gelen Türk Hava Yollarına (THY) ait 2'nci uçağın yolcuları Vnukovo Havalimanında son işlemleri gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:02 Kaynak: AA
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