Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı

18.10.2022 18:21

Rusya'nın Yeysk şehrinde Su-34 tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra 9 katlı bir apartmana düşmüştü. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıkarken, yaralı sayısı ise 19 oldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde meydana gelen uçak kazasında can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiği belirtilerek, "Arama kurtarma bölgesinden 10 kişinin cesedi çıkarıldı. Böylece hastanedeki kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 13'e yükseldi. Yaralı 19 kişinin tedavisi sürüyor" denildi.

360'TAN BİNA SAKİN TAHLİYE EDİLMİŞ

Bakanlık ayrıca, 360'tan fazla bina sakininin olay sırasında tahliye edilerek kayıpların daha da artmasının önüne geçildiğini sözlerine ilave etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından kalkan Su-34 tipi savaş uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalanmış, pilot motorundan alevler çıkan uçağı fırlatma koltuğu ile terk etmişti. Uçak ise, kentin merkezinde bulunan 9 katlı bir apartmanın duvarına çarpmış ve binada yangın çıkmıştı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat vermiş, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Kaynak: İHA

Krasnodar, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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