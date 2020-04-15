Rusya'daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Alev alan uçağın pistte ilerleyişi (6 Mayıs 2019)

Yolcuların uçaktan kaçış anı (6 Mayıs 2019)

Yangına müdahale detayları (6 Mayıs 2019)

Kaza sonrası olay yeri inceleme çalışmaları (6 Mayıs 2019) MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağının yeni görüntüleri Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yayınlandı. Görüntülerde uçağın alevler içinde pistte ilerlemesi ve daha sonrasında yolcuların acil çıkış kapılarından kaçışı görülmekte.

6 Mayıs 2019 yılında gerçekleşen uçak kazasında 41 kişi hayatını kaybetmişti.