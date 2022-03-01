Rusya'dan 10 bin dolar üstü nakit para çıkarmak yasaklandı - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır." denildi.

Rusya'dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, "Rusya'dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.