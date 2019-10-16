Son Dakika Haberleri: Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama
Son Dakika Güncel Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama

Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" arasında üçlü zirve ile ilgili bir hazırlığın bulunmadığını söyledi.

Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" arasında üçlü zirve ile ilgili bir hazırlığın bulunmadığını söyledi.

Suriye'de yayın yapan bir televizyon kanalı Rusya'nın Soçi kentinde Rusya'nın öncülüğünde Türkiye - Suriye güvenlik toplantısı yapılabileceğini iddia etmesinden sonra Rus yayın organlarında da bu iddialar haberleştirildi. Kremlin Sözcüsü bu iddialar üzerine açıklama yaparak, "Böyle bir eğilim yok" dedi.

(EA-NT-D)

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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