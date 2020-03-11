Rusya'dan 4 Avrupa ülkesine yapılan uçuşlara kısıtlama kararı - Son Dakika

Rusya, korona virüsün Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasının ardından İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'ya uçuşlara kısıtlama getirdi.



Çin'de ortaya çıktıktan sonra başta İtalya olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine yayılan korona virüse karşı Rusya'dan önemli bir karar geldi. Daha önce Çin ve İran'a hava ulaşımında kısıtlama kararı alan Rusya bu kez Avrupa ülkelerine aynı kısıtlamaları getirdi. Rusya'da da görülen korona virüsün ülkede yayılmaması için tedbirler alan Rusya, virüsün yoğun olarak görüldüğü İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'ya uçuşlarda kısıtlama getirdi.



Karara göre söz konusu ülkelere uçuşları sadece Rus Aeroflot şirketi gerçekleştirecek ve uçuşlarda azaltmaya gidilecek. Alınan kararın bu geceden itibaren uygulanacağı ifade edildi. - MOSKOVA