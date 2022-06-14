Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı - Son Dakika
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Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı

14.06.2022 19:06
Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz gazeteciler, savunma sanayi yöneticileri ve ordu mensuplarından oluşan 49 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz gazeteciler, savunma sanayi yöneticileri ve ordu mensuplarından oluşan 49 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'de hükümetin Rusya'nın önde gelen gazeteciler ve savunma sanayi temsilcilerine yönelik Rus karşıtı yaptırımlar getirdiği hatırlatıldı.

Bununla bağlantılı olarak İngiltere'nin büyük medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler, yöneticiler ile İngiliz savunma sanayi yöneticileri, savunma lobisi mensupları ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan 49 kişi hakkında yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, listeye dahil olan kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında 29 kişilik İngiliz medya mensubunun isimleri ile 20 kişilik savunma sanayi ve ordu mensuplarının isimleri yayımlandı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan 49 İngiliz gazeteci, ordu ve savunma sanayi temsilcisine yaptırım kararı - Son Dakika

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