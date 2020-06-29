Rusya'dan 53 ülke için elektronik vize kararı - Son Dakika

Rusya'dan 53 ülke için elektronik vize kararı

Rusya 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye dahil 53 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize verecek.

Rusya 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Türkiye dahil 53 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize verecek.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2021'de uygulamaya konulacak elektronik vize hakkında açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni Ivanov, "Önümüzdeki yılın başından itibaren 53 ülkenin vatandaşları kağıt vizeye gerek kalmadan Rusya'ya giriş yapabilecek" dedi. Ivanov, elektronik vize uygulamasına tabi olacak ülke sayısının uygulama başladıktan sonra kazanılan deneyimler doğrultusunda arttırılabileceğini söyledi. Ivanov, ayrıca ABD, Kanada ve İngiltere'nin elektronik vize uygulaması listesine alınmadığını açıkladı.

Elektronik vize uygulamasında Türkiye'nin yanı sıra Bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Asya ülkeleri de yer alıyor.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:27 Kaynak: İHA

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