Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler - Son Dakika

Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler

15.04.2021 13:48

Rusya gelen "Tansiyonu düşür" çağrılarına rağmen dikkat çeken bir hamle daha yaptı. Sınır bölgesindeki Rus tankları ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" süren Rusya, ABD ve Ukrayna'ya adeta "Savaşa hazırız" mesajı verdi. En son 1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanırken 53 yıl sonra gelen bu adım durumun vahametini gözler önüne seriyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde nefesler tutulmuş durumda. Rusya'nın bölgeye askeri yığınak yapması sonrası bölgedeki tansiyon bir türlü düşmüyor. ABD Başkanı Biden'ın 'askeri varlığını sınırla' çağrısının üzerinde Rusya'da oldukça ilginç bir adım geldi. Sınır bölgesindeki Rus tanklarına beyaz çizgiler çekildiği görüldü.

ABD VE UKRAYNA'YA "SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI

"Savaş boyası" olarak adlandırılan bu yöntem ile çatışma anında dost ve düşman birliklerinin daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. Başka bir deyişle Rusya, sınırdaki tanklarına 'savaş boyası' sürerek ABD'ye ve Ukrayna'ya "Savaşa hazırız" mesajı vererek meydan okudu. Bölgedeki bir Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan karelerde zırhlı araç ve tankları bu şekilde boyandığı görüldü.

Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü

SINIRA 30 BİN ASKER DAHA SEVK EDİLECEK

Rusya'nın sınır bölgesinde 80 bin askeri ve yüzlerce tank ve zırhlı aracının olduğu belirtiliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtmişti. Gelen son raporlara göre, Rusya Devlet Başkanı Putin önümüzdeki günlerde bölgeye 30 bin asker daha sevk etmeyi düşünüyor.

Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü

EN SON 1968'DE TANKLAR BOYANMIŞTI

Rusya benzer bir adımı Soğuk Savaş yıllarında da atmıştı. O dönem Demir Perde ülkesi olan Çekoslovakya'da Komünist Parti'ye yönelik başlayan protesto dalgasına Sovyet Rusya müdahale etmişti. 1968 yılındaki Çekoslovakya işgalinde yer alan Sovyet tankları beyaza boyanmıştı.

Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına savaş boyası sürdüler

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına 'savaş boyası' sürdüler - Son Dakika Dünya


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