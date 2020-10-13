Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti - Son Dakika

Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti

13.10.2020 19:46
Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunda kendilerine yaptırım tehdidinde bulunan Avrupa Birliği'ne (AB) karşı diyaloğu durdurma tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme konusunda kendilerine yaptırım tehdidinde bulunan Avrupa Birliği'ne (AB) karşı diyaloğu durdurma tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın en önemli fikir kuruluşlarından olan Valday Tartışma Kulübü'nün panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenmesi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı yaptırım tehdidini tartışmasına değinen Lavrov, "Batı'da dış politikadan sorumlu olan kişiler, Rusya'yla karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurulması gerektiğini anlamıyorlar. Sanırım, bir süre için onlarla iletişimi kesmeliyiz" şeklinde konuştu.

Lavrov, "Nitekim Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mevcut Rus yönetimiyle jeopolitik ortaklık yapılamadığını belirtiyor. Eğer ortaklık istemiyorlarsa diyaloğu sonlandırmak durumunda kalırız" ifadelerini kullanarak AB ile diyaloğun sonlandırılabileceğinin sinyalini verdi. - MOSKOVA

Alexei Navalny, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti - Son Dakika


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