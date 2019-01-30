Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD Lehine Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Teklifi

Rusya'dan ABD Lehine Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Teklifi

1 saat önce

Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.

Rusya'dan ABD Lehine Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Teklifi, System.String[]
Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Kim Jong-un yönetimine ABD ile anlaşması karşılığında gizli bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Buna göre, Moskova, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını durdurma karşılığında ülkede nükleer enerji santralleri kurma sözü verdi.

ABD istihbaratı, Rusya'nın bu teklifini geçen yılın son aylardında tespit etti.

Teklifin bir parçası olarak da Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmek üzere kullanmasını engellemek için santrallerin Rusya tarafından işletileceği ve santrallerden ortaya çıkacak atık veya yan ürünlerin ise Rusya'ya nakledileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump geçen haziranda Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmiş ve bu görüşme üzerine Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almıştı.

Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki ikinci zirvenin ise şubat ayında yapılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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