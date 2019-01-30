Rusya'dan ABD Lehine Kuzey Kore'ye Nükleer Santral Teklifi
1 saat önce
Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.
Rusya
'nın ABD
ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore
'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.
Amerikan Washington Post
gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Kim Jong-un yönetimine ABD ile anlaşması karşılığında gizli bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Buna göre, Moskova
, Pyongyang
yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını durdurma karşılığında ülkede nükleer enerji santralleri kurma sözü verdi.
ABD istihbaratı, Rusya'nın bu teklifini geçen yılın son aylardında tespit etti.
Teklifin bir parçası olarak da Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmek üzere kullanmasını engellemek için santrallerin Rusya tarafından işletileceği ve santrallerden ortaya çıkacak atık veya yan ürünlerin ise Rusya'ya nakledileceği iddia edildi.
ABD Başkanı Trump
geçen haziranda Singapur
'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmiş ve bu görüşme üzerine Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almıştı.
Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki ikinci zirvenin ise şubat ayında yapılması bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: AA
ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz
Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin!
Trump Yönetimi, Venezuela'ya Karşı Ekonomik Savaş Başlattı
Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı