Rusya'dan ABD'li ve Kanadalı yetkililere yönelik yaptırım kararı - Son Dakika
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Rusya'dan ABD'li ve Kanadalı yetkililere yönelik yaptırım kararı

21.04.2022 18:55
Rusya'dan ABD'li ve Kanadalı yetkililere yönelik yaptırım kararı

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalının ülkeye girişine yasak getirdi.

Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalının ülkeye girişine yasak getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin hem Rus yetkililer ve ailelerine hem de iş insanları, bilim insanları ve kültürel şahsiyetlere yönelik sürekli genişleyen Rus karşıtı yaptırım kararları aldığı belirtildi.

Buna yanıt olarak Rus karşıtı gündem oluşturan gazeteci, uzman, iş insanları ve üst düzey yöneticiler ile üst düzey yetkilinin eşleri dahil 29 Amerikalının yaptırım listesine alınarak Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin listesi yayımlandı.

Listede, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ronald Klain, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

Kanada'nın da Rus yetkililere yönelik sürekli uyguladığı Rus karşıtı yaptırımlara yanıt verildiği bildirilen açıklamada, "Kanada rejiminde Rus karşıtlığının geliştirilmesi, gerekçelendirilmesi ve uygulanmasına doğrudan katılan üst düzey hükümet yetkilileri, aktif ve emekli askeri personel, toplum uzmanlığı temsilcileri ve önde gelen gazeteciler dahil olmak üzere 61 kişinin Rusya Federasyonu'na girişi süresiz olarak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda yaptırım listesine alınan Kanadalıların listesi yayımlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan ABD'li ve Kanadalı yetkililere yönelik yaptırım kararı - Son Dakika


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