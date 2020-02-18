Rusya'dan, ABD'nin, Rosneft'in iştirakine yönelik yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan, ABD'nin, Rosneft'in iştirakine yönelik yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

Rusya'dan, ABD'nin, Rosneft'in iştirakine yönelik yaptırım kararına tepki Açıklaması

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rus petrol şirketi Rosneft'in iştiraki "Rosneft Trading" şirketine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Rusya'dan, ABD'nin, Rosneft'in iştirakine yönelik yaptırım kararına tepki Açıklaması, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rus petrol şirketi Rosneft'in iştiraki "Rosneft Trading" şirketine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı Rosneft Trading adlı iştiraki yaptırım listesine alması değerlendirildi.

ABD tarafından uygulanan tek taraflı kısıtlayıcı adımların Rusya tarafından kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, "Rusya, küresel hakimiyet için çabalayan ABD'nin, tüm dünyayı kendi iradesine boyun eğdirmeye çalıştığı tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri kategorik olarak kabul etmiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu adımların, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği vurgulanarak, "Rusya'ya yönelik bu tür adımlar, Amerikalı şirketlerin adil rekabete dayanamadıklarının göstergesidir. ABD'nin yıkıcı yaptırım politikası, serbest dünya ticaretini giderek daha fazla zedelemektedir." ifadesi kullanıldı.

Rosneft'in iştiraki Rosneft Trading şirketinin geçen yıl yaklaşık 25 milyon tonluk petrol ticareti gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi konumundaki Rosneft, küresel petrol üretiminin de yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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