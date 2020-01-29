Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "kararı çatışan taraflar alacak" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan ABD'nin sözde planı için 'kararı çatışan taraflar alacak' vurgusu - Son Dakika

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "kararı çatışan taraflar alacak" vurgusu

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "inceleyeceklerini" belirterek, "Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür.

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını "inceleyeceklerini" belirterek, "Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür. Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil." dedi.

Bogdanov, Rus RİA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin- İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla ilan ettiği sözde barış planına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafından sunulan teklifin, karşılıklı kabul edilebilir olup olmadığının belirsizliğine dikkati çeken Bogdanov, "Tarafların tepkilerini beklememiz gerekiyor. Rusya olarak da teklifi inceleyeceğiz. Ancak önemli olan Filistinlilerin ve diğer Arap ülkelerinin düşündüğüdür." diye konuştu.

Nihai kararı Filistinliler ve İsraillilerin alacağına işaret eden Bogdanov, "Kararı çatışan taraflar alacaklar, Amerikalılar değil. Bizler çatışmanın bir parçası değiliz." dedi.

Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıklamıştı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı
Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 06:35:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan ABD'nin sözde planı için "kararı çatışan taraflar alacak" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]