Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD Uçağına Önleme

Rusya'dan ABD Uçağına Önleme

55 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.

Rusya'dan ABD Uçağına Önleme, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu. 

Bakanlık açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği; bunun üzerine havalanan Su-27'nin ABD uçağına 'güvenli mesafede' yaklaştığı; ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından üsse döndüğü vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:08 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Baltık Denizi, Rusya Federasyonu, Dünya
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