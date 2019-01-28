Rusya'dan ABD Uçağına Önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde uluslararası sahada tespit edilen Poseidon P-8A tipi uçağına, Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.



Bakanlık açıklamasında, Rus hava sahası kontrol araçlarının Baltık Denizi'nin uluslararası suları üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiği; bunun üzerine havalanan Su-27'nin ABD uçağına 'güvenli mesafede' yaklaştığı; ABD uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşmasının ardından üsse döndüğü vurgulandı.

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