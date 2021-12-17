Rusya'dan ABD ve NATO'ya "güvenlikle ilgili teklifleri dikkate alma" çağrısı - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO'ya ilettikleri güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri dikkate alma çağrısında bulundu.

Ryabkov, başkent Moskova'da Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını yayınladıklarını belirten Ryabkov, bu belgelerin birbirini "tamamladıklarını" ve "bir bütün olarak ele alınması" gerektiğini vurguladı.

Ryabkov, "Amerikan tarafını, Rusya'nın inisiyatifini ciddi şekilde dikkate almaya çağırıyoruz. Dünyadaki durum çok gergin ve gerilimi azaltmanın yollarını bulmak ortak çıkarımızdır." dedi.

ABD ile bu teklifleri müzakere etmeye hazır olduklarını vurgulayan Ryabkov, "ABD ile müzakereleri üçüncü bir ülkede yarın bile başlatmaya hazırız. Amerikalılara, bu bağlamda, Cenevre teklif edildi." şeklinde konuştu.

Ryabkov, bu konuda ABD ile NATO'dan ne evet ne de hayır yanıtını aldıklarını vurgulayarak, yanıt beklediklerini söyledi.

"ABD ve NATO'nun durumu gerginleştirme yönündeki çizgisi kabul edilemez"

Rusya ve ABD'nin nükleer silaha sahip olduklarına vurgu yapan Ryabkov, bu bağlamda iki ülkenin Avrupa'daki güvenlikten sorumlu olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "kritik noktaya" geldiğini belirten Ryabkov, "ABD ve NATO'nun durumu gerginleştirme yönündeki çizgisi kabul edilemez ve son derece tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ryabkov, "Washington ile NATO müttefiklerinin, planlanmayan tatbikatların düzenlenmesi, uçak ve gemilerin tehlikeli yakınlaşması dahil Rusya'ya karşı sürekli düşmanca eylemlerde bulunmasından ve Ukrayna topraklarının askeri anlamda keşfedilmesinden derhal vazgeçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.