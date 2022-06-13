Rusya'dan ABD'ye Askeri Biyolojik Faaliyetlerini Açıklama Çağrısı - Son Dakika
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Rusya'dan ABD'ye Askeri Biyolojik Faaliyetlerini Açıklama Çağrısı

13.06.2022 16:51
Rusya'dan ABD'ye Askeri Biyolojik Faaliyetlerini Açıklama Çağrısı

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı eski Sovyet ülkelerinde yürüttüğü askeri biyolojik faaliyetlerini açıklamasını talep etti.

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı eski Sovyet ülkelerinde yürüttüğü askeri biyolojik faaliyetlerini açıklamasını talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pazar günü yaptığı açıklamada ABD'nin uluslararası güvenlik için gerekli olan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu söyledi. Zaharova, "Rusya, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin diğer üyeleriyle ABD'nin eski Sovyet topraklarındaki biyolojik laboratuvarlarda gerçekleştirdiği faaliyetler üzerinde kontrolün artırılmasına dair önlemler konusunda görüşmeler yapmayı planlıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Rusya ordusu, Ukrayna'da gerçekleştirdiği bir özel askeri operasyonda ABD'nin finanse ettiği biyolojik laboratuvarlarda tehlikeli virüsler üzerine araştırma yapıldığını buldu. Rusya tarafı, bu tesislerin amacını uluslararası topluma açıklaması için Washington'a defalarca çağrı yaptı.

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Kaynak: Xinhua

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