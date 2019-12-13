Rusya'dan ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi - Son Dakika
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Rusya'dan ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı bir balistik füze denemesini eleştirerek, "Söz konusu deneme, INF'nin Washington yüzünden mahvolduğunu teyit ediyor.

Rusya'dan ABD'ye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı bir balistik füze denemesini eleştirerek, "Söz konusu deneme, INF'nin Washington yüzünden mahvolduğunu teyit ediyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin yakın zamanda çekildiği INF anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denemesine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin INF anlaşmasını bozmak için uzun süredir hazırlık yaptığını savunan Peskov, "Söz konusu deneme de INF'nin Washington yüzünden mahvolduğunu teyit ediyor." diye konuştu.

ABD, Rusya'nın 1987'de ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan INF'yi ihlal ettiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ağustos ayının başında anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine ABD, 19 Ağustos'ta tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta menzilli seyir füzesini denediklerini açıklamıştı.

Rusya ve Çin, INF'den çekilen ABD'yi silah yarışı içine girmekle suçlamış ve bu ülkenin orta menzilli füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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