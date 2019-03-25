Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" Tepkisi

Rusya'dan ABD'ye "Golan Tepeleri" Tepkisi

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir.

Rusya'dan ABD'ye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin kararını eleştirerek, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." dedi.

Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya'dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, "Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

- Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:46 Kaynak: AA

Donald Trump, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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