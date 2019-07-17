Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi
4 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.
Rusya
Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye
arasında İdlib
konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:07
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