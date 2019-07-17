Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi
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Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.

Rusya'dan ABD'ye İdlib eleştirisi, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda imzalanan memorandumun uygulanmamasını istediğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:17 
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