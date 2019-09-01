Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye İdlib tepkisi
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Rusya'dan ABD'ye İdlib tepkisi

3 saat önce

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye İdlib tepkisi, System.String[]

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:14 
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