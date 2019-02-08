Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye Inf Notası

Rusya'dan ABD'ye Inf Notası

46 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi.

Rusya'dan ABD'ye Inf Notası, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi. Yapılan açıklamada ABD'nin INF anlaşmasına uyması talep edildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından görüntülü olarak okunan ve ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine resmi evrakla da iletilen açıklamada, öncelikle ABD'nin Rusya'ya yaptığı Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması'nın ihlal edildiği yönündeki iddialara yalanlama getirildi. Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, INF anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmesine ve somut olarak diyaloğa açık olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri somut bir delil sunmadı. Aynı zamanda ABD yükümlülüklerini ihlal ederek buna rağmen ihlalleri ortadan kaldırmak için adım atmadı. ABD'nin INF anlaşmasını ihlal ettiğini ve bu anlaşma çerçevesinde yasaklanan füzelerin üretim koşullarını oluşturmaya devam ettiğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

"ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTEYKEN UYULMALI"

Açıklamanın devamında ABD açık bir şekilde uyarılarak, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, ABD tarafını INF anlaşması resmen sona ermeden anlaşmaya uymayı davet eder. Bu nota verilmek için ABD'nin Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşesi davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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