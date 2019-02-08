Rusya'dan ABD'ye INF notası
26 dakika önce
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi.
Rusya
Savunma Bakanlığı tarafından ABD
'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:20
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