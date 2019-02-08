Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye INF notası

Rusya'dan ABD'ye INF notası

26 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi.

Rusya'dan ABD'ye INF notası, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) krizi sebebi ile notası verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:20 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi

Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 00:46:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye INF notası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]