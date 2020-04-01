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Rusya'dan ABD'ye koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman desteği
15 dakika önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman göndereceklerini söyledi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman gönderdiklerini söyledi.
Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme desteği vereceğini dlie getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:44
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