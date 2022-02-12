Rusya'dan ABD'ye "Moskova'ya karşı enformasyon saldırısı" tepkisi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki göstererek, "Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022'nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya'nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.