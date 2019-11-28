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Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor
6 saat önce
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'yle 2011'de imzaladığı ve 2021 yılında sona erecek olan 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının 5 yıllığına yenilenmesini önerdi. Moskova yönetimi, daha kısa süreli anlaşmaya da açık olduklarını vurguladı.
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 2021 yılında sona erecek 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının yenilenmesini teklifinde bulundu.
Moskova yönetimi, 2011'den beri yürürlükte olan ve Şubat 2021'de bitecek olan New START nükleer anlaşmasının 5 yıllığına yeniden uzatılması için resmi adım attı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:26
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