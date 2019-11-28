Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor
Son Dakika Dünya Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor - Son Dakika Dünya

Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor

6 saat önce

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'yle 2011'de imzaladığı ve 2021 yılında sona erecek olan 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının 5 yıllığına yenilenmesini önerdi. Moskova yönetimi, daha kısa süreli anlaşmaya da açık olduklarını vurguladı.

Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşmayı uzatma çağrısı: New START 14 ay sonra yürürlükten kalkıyor, System.String[]

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 2021 yılında sona erecek 'New START' (Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi) anlaşmasının yenilenmesini teklifinde bulundu.


Moskova yönetimi, 2011'den beri yürürlükte olan ve Şubat 2021'de bitecek olan New START nükleer anlaşmasının 5 yıllığına yeniden uzatılması için resmi adım attı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:26 
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