Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer kapasitesini ve kabiliyetini yükselttiğini ve bu adımın kullanım olasılığını artırdığını iddia etti.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD, nükleer kapasitesine yeni kabiliyet kazandırma amacında ki bu da onların kullanım olasılıklarını artırıyor." dedi.