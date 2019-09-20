Rusya'dan ABD'ye 'sorumsuz tehdit' açıklaması
40 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz. ABD bunu kendi siyasi konjonktür, belki de seçim süreci hususunda sorumsuzca yapıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:05
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