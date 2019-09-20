Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye 'sorumsuz tehdit' açıklaması
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Rusya'dan ABD'ye 'sorumsuz tehdit' açıklaması

40 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz.

Rusya'dan ABD'ye 'sorumsuz tehdit' açıklaması, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Bunu sorumsuz tehdit olarak nitelendiriyoruz. ABD bunu kendi siyasi konjonktür, belki de seçim süreci hususunda sorumsuzca yapıyor." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:05 
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