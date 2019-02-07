Rusya'dan ABD'ye Taliban Görüşmeleri İçin "Ara Buluculuk" Teklifi

Rusya, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekerken Taliban'la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.

Rusya, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekerken Taliban'la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.



ABD'nin Afganistan'dan çekilmek için Taliban'la yaptığı yıllarca süren müzakerelerde sona doğru gelindiği sinyalleri verilirken, Rusya'dan ara buluculuk teklifi geldi. Rus basını, Rusya'nın başkenti Moskova'da Taliban ve Afgan politikacılar arasında süren müzakerelerin ardından, Rusya hükumetinin ABD'ye de ara buluculuk teklif ettiğini duyurdu.



Taliban yetkilileri görüşmeler sırasında, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda herhangi bir zaman çizelgesi hakkında anlaşmaya varılmadığını açıklamış ve müzakerelerin devam ettiğini söylemişti. - MOSKOVA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'deki Bilim İnsanı Türk Çiftten Büyük Başarı

ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor