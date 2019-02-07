Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye Taliban Görüşmeleri İçin "Ara Buluculuk" Teklifi

Rusya'dan ABD'ye Taliban Görüşmeleri İçin "Ara Buluculuk" Teklifi

1 saat önce

Rusya, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekerken Taliban'la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Taliban Görüşmeleri İçin
Rusya, ABD'nin Afganistan'dan birliklerini çekerken Taliban'la yaptığı müzakerelerde ara buluculuk yapma teklifinde bulundu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmek için Taliban'la yaptığı yıllarca süren müzakerelerde sona doğru gelindiği sinyalleri verilirken, Rusya'dan ara buluculuk teklifi geldi. Rus basını, Rusya'nın başkenti Moskova'da Taliban ve Afgan politikacılar arasında süren müzakerelerin ardından, Rusya hükumetinin ABD'ye de ara buluculuk teklif ettiğini duyurdu.

Taliban yetkilileri görüşmeler sırasında, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusunda herhangi bir zaman çizelgesi hakkında anlaşmaya varılmadığını açıklamış ve müzakerelerin devam ettiğini söylemişti. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:48 Kaynak: İHA

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'deki Bilim İnsanı Türk Çiftten Büyük Başarı ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye Taliban Görüşmeleri İçin "Ara Buluculuk" Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]