Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye "tehlikeli oyun" suçlaması
Son Dakika Dünya Rusya'dan ABD'ye 'tehlikeli oyun' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye "tehlikeli oyun" suçlaması

1 saat önce

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda izlediği siyaseti eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin aldığı kararla "bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" belirtti.

Rusya'dan ABD'ye

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda izlediği siyaseti eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin aldığı kararla "bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek, ABD'yi ülkenin kuzeydoğusunda yaşanabilecek istikrarsızlık konusunda uyardı. Bakan Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesiyle "Bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" söyledi.


Suriye'de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde ABD'nin devlet benzeri bir yapı oluşturduğunu hatırlatan Lavrov, Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesine ilişkin çelişkili sinyaller gönderen ABD'yi "çok tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı.


Washington'ın açıklamalarının Kürtleri "son derece huzursuz" ettiğini belirten Lavrov, bu karışıklık ve kaygının "bütün bölgeyi ateşe verebileceğini" ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı, bunun "ne pahasına olursa olsun" engellenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon planladığı ve ABD'nin buna destek vermeyeceği belirtilmiş ve IŞİD'e karşı konuşlandırılan ABD güçlerinin de artık bu bölgede kalmayacağı kaydedilmişti.


ABD Savunma Bakanlığı da Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin olası müdahale yolu üzerindeki askerlerin çekildiğini belirtmiş, ancak ABD'nin Suriye'deki mevcut askeri gücünde değişiklik olmadığı vurgulanmıştı.


ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yakmasının ardından Türkiye'den gelen açıklamalarda, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor.


AFP,dpa/JD,GA


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye "tehlikeli oyun" suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]