Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye "Venezuela'da Darbe" Suçlaması

Rusya'dan ABD'ye "Venezuela'da Darbe" Suçlaması

31 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

Rusya'dan ABD'ye
BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve müttefiklerini, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe yapmaya çalışmakla suçladı.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı.

Nebenzia, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımını eleştirerek, Washington'un, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesinin "darbe" olduğunu söyledi.

Vassily Nebenzia, "Eğer uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdit varsa, o da Venezuela'nın seçilmiş meşru Devlet Başkanı Maduro'yu devirmeye amaçlayan ABD ve müttefiklerinin utanmaz ve agresif eylemleridir." dedi.

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Çin ve geçici üyesi Güney Afrika'nın temsilcileri de ABD'yi eleştirerek, BMGK'nin bir ülkede rejim değişikliğine destek veren bir yer olmayacağını söyledi.

İngiltere, Fransa ve BMGK'nin geçici üyelerinden Almanya ve Belçika'nın temsilcileri ise Maduro'ya 8 gün içinde seçim çağrısı yapması, aksi halde Juan Guaido'yu tanıyacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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