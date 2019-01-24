Son Dakika Haberleri: Rusya'dan ABD'ye Venezuela'ya Askeri Müdahale Etmemesi Uyarısı

Rusya'dan ABD'ye Venezuela'ya Askeri Müdahale Etmemesi Uyarısı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyararak, "Böyle bir adım felaket senaryosu olur.

Rusya'dan ABD'ye Venezuela'ya Askeri Müdahale Etmemesi Uyarısı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyararak, "Böyle bir adım felaket senaryosu olur. Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.

ABD ve bazı ülkelerin çeşitli bahanelerle Venezuela'ya yönelik baskıyı artırdığını belirten Ryabkov, "Bölgedeki ülkeler arasındaki farklılıkların derinleşme eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Venezuela ile iş birliğini sonlandırmayacağını vurgulayan Ryabkov, "Venezuela bizim stratejik ortağımız ve böyle kalmaya devam edecek. Egemenliğini ve iç işlerine karışılmaması prensibini Venezuela ile birlikte koruyacağız." dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahale ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "ABD'yi, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyarıyoruz. Böyle bir adım felaket senaryosu olur." şeklinde konuştu.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini geçici başkan ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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