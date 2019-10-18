Son Dakika Haberleri: Rusya'dan açıklama: "ABD sözünde durmayabilir"
Son Dakika Politika Rusya'dan açıklama: 'ABD sözünde durmayabilir'

Rusya'dan açıklama: "ABD sözünde durmayabilir"

1 saat önce

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ara verilmesi mutabakatını olumlu bulduğunu söylerken, ABD Başkanı Trump'la aynı fikirde olmayan Kongre üyelerinin Türkiye için yeni yaptırımlar hazırladığını ifade etti.

Rusya'dan açıklama:

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ara verilmesi mutabakatını olumlu bulduğunu söylerken, ABD Başkanı Trump'la aynı fikirde olmayan Kongre üyelerinin Türkiye için yeni yaptırımlar hazırladığını ifade etti.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ve Türkiye'nin mutabakat imzalayarak ara verilmesi üzerine Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev mutabakat ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "ABD ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla ilgili mutabakata varmasını pozitif bir anlaşma olarak görüyorum" dedi. Türkiye'nin 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturma isteğinin resmen meşruiyete kavuştuğunu dile getiren Kosaçev, "Bu mutabakat başka bir bakışla ABD'nin güvenli bölge oluşturma isteğini tanıdığı anlamına gelir" dedi.


"ABD yeni yaptırımlar getirebilir"


Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya dair kaygılarını da dile getiren Kosaçev, Trump ile Kongre üyeleri arasında fikir ayrılıkları olduğunu dile getirerek, "ABD Başkanının oldukça önemli sorumlulukları var. Dünyaya Erdoğan'la sorun olmadığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu göstermek istiyor. Ancak kongre buna inanmıyor ve yeni Türkiye karşıtı yaptırımlar hazırlıyor" diyerek bazı öngörülerde bulundu. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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