Rusya'dan Açıklama: "Gemilerde Patlama Riski Devam Ediyor"
1 saat önce
- Rusya'dan açıklama: "Gemilerde patlama riski devam ediyor"KRASNODAR - Rusya'da Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı gemilerde çıkan yangının söndürülemediği ve gemilerde patlama riski bulunduğu açıklandı.
- Rusya
'dan açıklama: "Gemilerde patlama riski devam ediyor"
KRASNODAR - Rusya'da Kerç Boğazı'nda Tanzanya
bayraklı gemilerde çıkan yangının söndürülemediği ve gemilerde patlama riski bulunduğu açıklandı.
Rusya'nın Kerç Boğazı'nın 11 mil açıklarında sıvılaştırılmış gazın bir tankerden diğer tankere aktarımı sırasında çıkan yangında bir gemide patlama meydana gelmiş, mürettebat denize atlayarak kurtulmaya çalışmıştı. Yaşanan olayda 31 denizciden 4'ü Türk toplam 14 denizci yaşamını yitirirken, 12 kişi kurtarılarak hastanelerde tedavi altına alındı. 4 Türk mürettebatın da aralarında bulunduğu diğer denizciler ise hala aranıyor.
Rusya Denizcilik
Ajansı, gemilerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 10 kurtarma ve yangın söndürme gemisiyle olaya müdahale edildiğini, gemilerde yangının hala sürdüğünü, gemilerde patlama riski sürdüğü için çalışmaların aksamaya uğradığını açıkladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!
Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti
Haluk Levent, Twitter'daki Sahte Hesaplara Savaş Açtı: Pisliksiniz!
Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı