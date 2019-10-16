Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Adana Mutabakatı" çıkışı
Son Dakika Dünya Rusya'dan 'Adana Mutabakatı' çıkışı

Rusya'dan "Adana Mutabakatı" çıkışı

49 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye arasında Adana Mutabakatı çerçevesinde bir işbirliğini desteklediklerini söyledi.

Rusya'dan

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye arasında Adana Mutabakatı çerçevesinde bir işbirliğini desteklediklerini söyledi. Lavrov, Esad rejimiyle Kürtler arasında diyaloğun somut sonuçlar vermeye başladığını kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye güçleri arasında sınırda yapılacak bir güvenlik işbirliğini Moskova'nın destekleyeceğini açıkladı.


Lavrov, Rus medyasına yansıyan açıklamalarında, Suriye'nin kuzeyinde Türk ve Suriye orduları arasındaki işbirliğinin 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.


Suriye yönetiminin PKK'ya verdiği destek nedeniyle iki ülkenin savaşın eşiğine geldiği dönemde 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı ile Şam, topraklarında Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerine izin vermeyeceği taahhüdünde bulunmuştu. Mutabakat güvenlik alanında işbirliği ve karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını da içeriyor. Mutabakat sonrası Suriye topraklarından çıkarılan PKK lideri Abdullah Öcalan Rusya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından gittiği Kenya'da yakalanarak 1999 yılında Türkiye'ye götürülmüştü.


Kürtlerle anlaşma


Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca, Suriye hükümetiyle Suriyeli Kürtler arasında diyaloğun somut sonuçlar vermeye başladığını da söyledi. Lavrov, Suriye hükümeti ve Kürtler arasında bir anlaşma yapılmasını ve Türkiye'nin operasyonunu takiben bu anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini de söyledi.


Lavrov, Batılı ülkeleri ise "Suriyeli Kürtleri ayrılıkçılığa ve Arap kabilelerle çatışmaya iterek Suriye devletini zayıflatmaya çalışmakla" suçladı.


DW/BK,BK


(c)


Türkiye, Suriye, Adana, Rusya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Ordusu, Amerika'nın Münbiç'teki üssüne girdi
Karamollaoğlu: Bu süreçte sadece 'Türkiye ittifakı'ndan bahsetmeliyiz Trump'ın Türkiye kararı sonrası çelik sektöründe yeni süreç başladı Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Adana Mutabakatı" çıkışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]