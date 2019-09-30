Son Dakika Haberleri: Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi
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Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi

1 saat önce

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı Manisa'nın Soma ilçesinde test edildi.

Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı test edildi, System.String[]

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yangın söndürme uçağı Manisa'nın Soma ilçesinde test edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya gezisinde Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile yaptığı anlaşma sonucunda Türkiye'ye getirilen ve su yüzüne paralel olarak durabilen 14 ton su kapasiteli B-200ES amfibi yangın söndürme uçağı ilk testini Soma Sevişler Barajı'nda gerçekleştirdi. Barajdan su alan Rus pilotun idaresindeki uçak aldığı suyu Soma'nın Kozluören Mahallesi ormanlarına bırakarak test etti. Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Soma İşletme Şefliği personellerinin de nezaret ettiği test uçuşu başarılı bir şekilde son buldu.

(Yılmaz Sarıpınar/İHA)

Türkiye, Rusya, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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